Фронт стоял год, и вдруг наши двинулись на Запорожье. Подоляка: "Противник заход проспал"

Александр Ляшенко

"В ход идут как обычные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, так и высокоточные УМПБ Д-30СН. Такая смертоносная комбинация позволяет обеспечить практически круглосуточное поражение целей", но прицельное бомбометание слабо, 30% эффективность, и 70 % живых это очень плохо, затратно.Надо лучше цели разведывать и корректировать дронами стрельбу и бомбометание, доводить до 80-90%% эффективности.Сколько жизней сохраним своим парням с точной артой и бомбометанием!