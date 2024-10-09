Автор аналитического телеграм-канала "Рыбарь"поделился тем, что произошло на Запорожском фронте за последние дни.
Фронт стоял год, и вдруг наши двинулись на Запорожье. Подоляка: "Противник заход проспал"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Феденюк
паркетные генералы тормозили,набивали карманы...
Ответить
22 час.
Юрий Золотарев
Мять и давить бадеросволоту - любыми способами!! Эта смертельная зараза д.б. навсегда уничтожена!!
Ответить
13 час.
Александр Ляшенко
"В ход идут как обычные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, так и высокоточные УМПБ Д-30СН. Такая смертоносная комбинация позволяет обеспечить практически круглосуточное поражение целей", но прицельное бомбометание слабо, 30% эффективность, и 70 % живых это очень плохо, затратно.Надо лучше цели разведывать и корректировать дронами стрельбу и бомбометание, доводить до 80-90%% эффективности.Сколько жизней сохраним своим парням с точной артой и бомбометанием!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии