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ЕС не сможет закрыть рынок от Китая из страха остаться без одежды

ЕС не сможет закрыть рынок от Китая из страха остаться без одежды

IMAGO/TASS Рынок Евросоюза не сможет обойтись без китайской продукции – прежде всего без одежды, обуви и бытовых товаров.

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