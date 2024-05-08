Полковник Макгрегор: Боевики ВСУ бегут с поля боя или сдаются в плен, чтобы выжить

Экс-советник Пентагона и бывший ястреб Дуглас Макгрегор, выступил с интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive и заявил о том, что в рядах ВСУ усиливается дезертирство с поля боя или сдача в плен.
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