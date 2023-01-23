Слово и дело

9 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Касьянова
    Давно пора кормушку убрать из России. Пора себя уважать! Пусть зарабатывает на Украине!Пресняков заменит...
  • Зоя Жук
    Анна, вас и в России любят! Не обращайте внимание на хайп! Русских не во всех заграницах не любят. Да и люди все разные.Анна Нетребко зая...
  • Людмила Дементьева
    Считаю Урганта миллионером, обогатившимся в России, и теперь ищет снова лазейку, как грабить страну. Нет ему места в ...Публицист Шахназа...

«Я маньяк»: Иван Охлобыстин ответил на нападки со стороны коллег

«Я маньяк»: Иван Охлобыстин ответил на нападки со стороны коллег

Далеко не все коллеги Ивана Охлобыстина разделяют его патриотическую позицию. Например, недавно режиссер Роман Качанов, некогда друг Охлобыстина, публично раскритиковал артиста за его политическую позицию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх