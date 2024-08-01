На занятой ВСУ части Запорожской области выявили повреждение инфраструктуры

Повреждение объектов инфраструктуры на оккупированной Украиной части Запорожской области отметил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров 1 августа в Telegram-канале.
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