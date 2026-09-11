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Пронедра

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Борис Титов рассказал о перезагрузке ресторана «Москва» в Пекине

Борис Титов рассказал о перезагрузке ресторана «Москва» в Пекине

Исторический ресторан «Москва» в Пекине, работающий с середины XX века, планируют серьезно обновить и сделать современным центром русской гастрономической культуры.

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