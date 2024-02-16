Удалось ли Западу сокрушить экономику России

С самого начала боевых действий на Украине западные страны заявляли, что сделают санкции против России основным инструментом для изоляции российской экономики и ограничения ее возможности торговать с остальным миром.
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