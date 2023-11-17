Праздник на миллион: как племянница Максима Галкина* Алина отметила свой день рождения Анастасия АндрееваШум и веселье заполнили центр Москвы в результате празднования 19-летия Алины, дочери Дмитрия Галкина, старшего брата Максима Галкина, в ресторане Kaif Provenance.