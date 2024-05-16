В Кемерово женщину осудят за фиктивную прописку подданного Марокко

Прокуратура Кемерово направила в суд уголовное дело по факту незаконной миграции.В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в феврале 2024 года к женщине обратилась знакомая, попросившая поставить на учет супруга - подданного Королевства Марокко.