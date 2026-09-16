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Царьград

7 620 подписчиков

Telegram заблокировал 110 тысяч групп и каналов за один день

Telegram заблокировал 110 тысяч групп и каналов за один день

Во вторник Telegram заблокировал рекордные 110 130 групп и каналов, превысив отметку в 100 тысяч впервые с 3 сентября.

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