Telegram заблокировал 110 тысяч групп и каналов за один день

Во вторник Telegram заблокировал рекордные 110 130 групп и каналов, превысив отметку в 100 тысяч впервые с 3 сентября.
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