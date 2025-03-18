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Лента новостей Крыма

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Глава Крыма: полуостров готов к любому развитию событий

Глава Крыма: полуостров готов к любому развитию событий

Стремительное развитие Крыма— 11 лет назад Крым вернулся в состав России. Это были непростые годы, перестраивалось общество, украинские власти организовывали всевозможные блокады, угрожали забрать полуостров, были и теракты.

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