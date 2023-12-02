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Месть релоканта: Макаревич не даст россиянам возможности слушать свою музыкальную молитву на иврите

Месть релоканта: Макаревич не даст россиянам возможности слушать свою музыкальную молитву на иврите

Политнавигатор Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич закрыл для жителей России и Белоруссии возможность скачивания и стриминга своего нового альбома «Убежище».

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Комментарии
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Александр Пятнистый
вот и беснуется от бессилия изменить ситуацию и собственной ненужности
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2 час.
Zoia Goldshtab
Лечиться ему надо и давно у психиатров.......
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1 час.
ВД
Вовладар Даров
Это трагедия века для России!)
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55 мин.

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