Месть релоканта: Макаревич не даст россиянам возможности слушать свою музыкальную молитву на иврите

Политнавигатор Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич закрыл для жителей России и Белоруссии возможность скачивания и стриминга своего нового альбома «Убежище».
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