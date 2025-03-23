Здравствуй, новая школа!

Не видеть серьёзных перемен вокруг нас – ну это, знаете ли, уже клиника. А ещё «клиника», когда люди, отношения к школе не имеющие, в современных школах не бывавшие, пытаются о них рассуждать, да ещё и делать какие-то выводы.
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