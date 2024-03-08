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Рыбалка на омуля на Байкале в полном разгаре

Рыбалка на омуля на Байкале в полном разгаре

На Байкале наблюдается настоящий ажиотаж среди поклонников зимней рыбалки. Уже более четырех недель они не расстаются с любимыми местами для ловли, где с начала февраля разрешен поиск байкальского омуля подо льдом, согласно нормативам, установленным для данного региона.

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