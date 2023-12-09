Компания Ducati выпустила эксклюзивный мотоцикл специально для марки Bentley

Летом 2022 года, вслед за дебютом открытого спорткара Bentley Mulliner Bacalar, который возродил традицию производства эксклюзивных моделей с уникальными кузовами, британский автопроизводитель представил новую машину ручной работы — купе Bentley Mulliner Batur.
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