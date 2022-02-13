Оглушительный провал

Разработчики вакцины «КовиВак» (научный центр имени Чумакова) опубликовали результаты первых двух фаз исследований своего препарата против коронавируса по безопасности и иммуногенности, проведенных с участием добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
Разработчики вакцины «КовиВак» (научный центр имени Чумакова) опубликовали результаты первых двух фаз исследований своего препарата против коронавируса по безопасности и иммуногенности, проведенных с участием добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.
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