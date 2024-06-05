20 примеров коварной мести за неправильную парковку

Неправильно припаркованные автомобили одинаково раздражают как автомобилистов, так и пешеходов. Большинство из недовольных или ворчат себе под нос или высказывают свое мнение нерадивому владельцу транспортного средства, но есть и исключения.
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