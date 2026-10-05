Цены на красную икру в ЯНАО оказались в среднем ниже, чем по всей России

Ямал вошел в число регионов с относительно невысокими ценами на красную икру. Средняя цена в округе — 818 рублей за 90–100 грамм, что ниже среднероссийской (1204 рубля), сообщили аналитики сервиса мониторинга «Ценозавр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым