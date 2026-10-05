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Цены на красную икру в ЯНАО оказались в среднем ниже, чем по всей России

Цены на красную икру в ЯНАО оказались в среднем ниже, чем по всей России

Ямал вошел в число регионов с относительно невысокими ценами на красную икру. Средняя цена в округе — 818 рублей за 90–100 грамм, что ниже среднероссийской (1204 рубля), сообщили аналитики сервиса мониторинга «Ценозавр».

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