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Изымаемые по КРТ квартиры орловцев оценят по актуальной рыночной стоимости

Изымаемые по КРТ квартиры орловцев оценят по актуальной рыночной стоимости

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, направленный на совершенствование механизма определения размера равноценного возмещения собственникам жилых помещений, изымаемых при реализации проектов комплексного развития территории (КРТ).

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