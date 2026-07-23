Изымаемые по КРТ квартиры орловцев оценят по актуальной рыночной стоимости

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, направленный на совершенствование механизма определения размера равноценного возмещения собственникам жилых помещений, изымаемых при реализации проектов комплексного развития территории (КРТ).
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