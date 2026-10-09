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Crude oil is turning out to be exploding soon

Crude oil is turning out to be exploding soon

Crude oil is turning out to be exploding soon Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! anishthomas If the top of wave 5 holds, we will be seeing a break of wave 3 and then flying to the new highs Trade with tight stops, and let's see how this pans out Shorting now gives a tight risk-to-reward, and then entering long if the structure pans out a nice ending diagonal in the making.

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