Crude oil is turning out to be exploding soon Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! anishthomas If the top of wave 5 holds, we will be seeing a break of wave 3 and then flying to the new highs Trade with tight stops, and let's see how this pans out Shorting now gives a tight risk-to-reward, and then entering long if the structure pans out a nice ending diagonal in the making.
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