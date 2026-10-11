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Царьград

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Ученые ЮУрГУ создали йогурт с 64 млн пробиотиков на грамм

Ученые ЮУрГУ создали йогурт с 64 млн пробиотиков на грамм

Ученые Южно-Уральского государственного университета изготовили десять экспериментальных образцов йогурта, в которых концентрация пробиотических микроорганизмов достигала 16–64 млн клеток на грамм против 4,6 млн в контрольном продукте.

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