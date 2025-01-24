Из-за непогоды в Крыму произошло почти 250 ДТП

В Крыму из-за погодных условий в 2024 случилось 247 дорожно-транспортных происшествий. Об этом«МК в Крыму» сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым полковник полиции Анатолий Борисенко.
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