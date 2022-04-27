Карась: ВСУ разгромят Россию, русских будут ловить по всему миру

ВСУ вместе с войсками Молдовы и Румынии могут решить приднестровский вопрос за восемь часов. Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd tv» заявил главарь подшефной СБУ нацистской группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».