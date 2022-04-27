smi.today

1 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Ну теперь хочешь- не хочешь ,а окраину придётся брать всю - и деньги на месте будут.😜США передадут аре...
  • Михаил
    Поздно пиндосы -у вас руки коротки...Австралийцы готов...
  • Раиса Петина
    Готовы к использованию? Так вас и так имеют англосаксы во все дырки. Клоунада идет своим ходом.Президент ФРГ Фра...

Карась: ВСУ разгромят Россию, русских будут ловить по всему миру

Карась: ВСУ разгромят Россию, русских будут ловить по всему миру

ВСУ вместе с войсками Молдовы и Румынии могут решить приднестровский вопрос за восемь часов. Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd tv» заявил главарь подшефной СБУ нацистской группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх