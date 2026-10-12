«Почта России» поднимет комиссию за доставку пенсий брянцев в 2027 году

Комиссия за доставку пенсий вырастет с 1,17% до 1,5% в 2027 году для поддержки «Почты России». Изменения уже внесены в проект бюджета Социального фонда.
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