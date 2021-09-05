Сегодня я/мы историки

Медвежий уголПолитикаСегодня я/мы историки Наталия Ефимова Ну что, вирусологи? Перестроились? Конечно, я ожидала, что прицепятся именно к этому моменту.Вернуться к статье173НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВот поэтому и враги коммунистов после захвата ими России угробили ВСЕ отрасли страны ,что их главное качество -чудовищная безответственность за свои слова ,поступки ,ошибки ,за результаты своей высокооплачивемой работы .Евгений НатесовВаша СветлостьЖека Отсосов, ты методички поменял бы, эти уже устарели. А теперь давай своё излюбленное про "спрятавшихся за аватарки"!:))))GGarryа что конкретно не нравится холопчику с погонялом светлость????ОльгаХлопчик с погонялом "светлость" это штатный бот, работает/хамит во всех темах, и не нравятся ему все положительные комментарии о России ( видимо, по должности положено).Ваша СветлостьЧьих будешь, мочалка? Где это я плохо говорил о России? Прошмандовка ты несвежая...ЛЛеонидПроблема выеденного яйца не стоит.Евгений НатесовВаша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ваша СветлостьЖека Отсосов, ай, маладэць!:))) Сразу выполняешь команды, а-ну, давай еще, что один раз-то?:)))Евгений НатесовВаша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ваша СветлостьАй, бравушки!:)) Какой хороший пёсик - тявкает по команде! Жека, только не ссы на коврик, высекут!:))))Евгений НатесовВаша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ваша СветлостьКросавчег, а тоже самое, но стоя на стульчике?:)))Евгений НатесовВаша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ваша СветлостьВозьми конфетку!:)))Евгений НатесовВаша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ваша СветлостьЯ восхищен!:)) Жека, а давай, каждые 10 минут народ радовать?!:)))Комментировать
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