Медвежий угол

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Сегодня я/мы историки

Сегодня я/мы историки

Наталия Ефимова Ну что, вирусологи? Перестроились? Конечно, я ожидала, что прицепятся именно к этому моменту.

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Ирина
Вот поэтому и враги коммунистов после захвата ими России угробили ВСЕ отрасли страны ,что их главное качество -чудовищная безответственность за свои слова ,поступки ,ошибки ,за результаты своей высокооплачивемой работы .
Евгений Натесов
Ваша Светлость
Жека Отсосов, ты методички поменял бы, эти уже устарели. А теперь давай своё излюбленное про "спрятавшихся за аватарки"!:))))
Garry
а что конкретно не нравится холопчику с погонялом светлость????
Ольга
Хлопчик с погонялом "светлость" это штатный бот, работает/хамит во всех темах, и не нравятся ему все положительные комментарии о России ( видимо, по должности положено).
Ваша Светлость
Чьих будешь, мочалка? Где это я плохо говорил о России? Прошмандовка ты несвежая...
Леонид
Проблема выеденного яйца не стоит.
Евгений Натесов
Ваша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ваша Светлость
Жека Отсосов, ай, маладэць!:))) Сразу выполняешь команды, а-ну, давай еще, что один раз-то?:)))
Евгений Натесов
Ваша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ваша Светлость
Ай, бравушки!:)) Какой хороший пёсик - тявкает по команде! Жека, только не ссы на коврик, высекут!:))))
Евгений Натесов
Ваша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ваша Светлость
Кросавчег, а тоже самое, но стоя на стульчике?:)))
Евгений Натесов
Ваша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ваша Светлость
Возьми конфетку!:)))
Евгений Натесов
Ваша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ваша Светлость
Я восхищен!:)) Жека, а давай, каждые 10 минут народ радовать?!:)))

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