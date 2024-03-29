Перенос Earthblade, новые хозяева Gearbox, опасные снежки в Helldivers 2, Twitch запрещает…

Twitch запретил трансляции игр с грудей и попок в зелёнке; анонсирована 2D-шная и одновременно 3D-шная Screenbound; создатели Spyro Reignited Trilogy, по слухам, намерены сотворить Spyro 4; разработчики Helldivers 2 призывают не играть в снежки; SEGA провела увольнения и продала Relic Entertainment, теперь студия независимая; Gearbox Entertainment перешла от Embracer к Take-Two; в производстве находятся две новые Borderlands; DON’T NOD разделится на 3 команды и будет издавать по 2 АА-проекта в год; платформер .