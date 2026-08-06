Ребенок выпал из окна и упал на козырек отдела полиции в Саратове

Маленький мальчик случайно выпал из окна квартиры третьего этажа дома в Саратове. Ребенок приземлился прямо на козырек местного отдела полиции, о деталях происшествия сообщила пресс-служба регионального главка СК России.
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