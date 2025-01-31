Эксперты назвали причину инфляции в последние годы

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. В статье «Причины повышенной инфляции в российской экономике», опубликованной в журнале «Вопросы экономики», авторы утверждают, что причиной роста инфляции в 2020–2024 годах стало ускорение темпов роста денежной массы.
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