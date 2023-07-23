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Reuters: министр обороны Германии Писториус в последний момент отменил поездку в Ирак

Reuters: министр обороны Германии Писториус в последний момент отменил поездку в Ирак

Руководитель немецкого оборонного ведомства Борис Писториус в последний момент отменил свой визит в Ирак.

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