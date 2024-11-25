информация_для_населения

#информация_для_населенияНа службу в МЧС г. Керчь требуются специалисты!На службу приглашают:водителей на пожарные автомобилиТребования к кандидатам:гражданство Российской Федерации, возраст от 18 до 40 лет, удостоверения водителя категории «С», годные по состоянию здоровья к службе, полное среднее образ.