НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    КАКИЕ ИЗВИНЕНИЯ  ????? ,  САЖАТЬ  САЖАТЬ  и ещё раз  САЖАТЬ  этих  ТВАРЕЙ НАДО ...!! Они в  ТАКОМ  уже  ВОЗРАСТЕ  что...В Крыму новая пор...
  • Михаил Шаповалов
    Самый дорогой человек на Земле это Зеленский. В него вложено не мерено денег и все хотят получить их назад. Когда ста...В Крыму объяснили...
  • Виктор Минин
    Кувайшев - новый губернатор? Энто как?«Учу расчленять Р...

#информация_для_населения

#информация_для_населения

#информация_для_населенияНа службу в МЧС г. Керчь требуются специалисты!На службу приглашают:водителей на пожарные автомобилиТребования к кандидатам:гражданство Российской Федерации, возраст от 18 до 40 лет, удостоверения водителя категории «С», годные по состоянию здоровья к службе, полное среднее образ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх