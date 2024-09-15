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RNAAS: Небольшой астероид станет временным спутником Земли в течение 53 дней

RNAAS: Небольшой астероид станет временным спутником Земли в течение 53 дней

Испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе обнаружили астероид 2024 PT 5, который станет временным спутником Земли в сентябре-ноябре 2024 года, следует из исследования в научном журнале Research Notes of the AAS (RNAAS).

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