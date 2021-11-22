Сергей Светлов: «Спад СКА был неизбежен. У них много молодежи, звенья еще не наиграны»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мыслями о выступлении СКА. – Уступив вчера в армейском дерби, СКА установил клубный «рекорд» – шесть поражений подряд.

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