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Современные женщины слишком любят комфорт?

Современные женщины слишком любят комфорт?

За короткое время увидела сразу несколько жалоб на то, что современные женщины больше не хотят терпеть малейший дискомфорт, от этого все проблемы.

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Комментарии
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Ольга Булышева
Надо уметь и терпеть.  В жизни бывают разные ситуации. Придет сейчас СВОшник с войны,  контуженный, требующий восстановления, а может без ноги или руки, а жена скажет терпеть не могу, давай разведемся. Что на это скажите?
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15 час.
Владимир Соколов
99% баба разведаться. у нее сплошные плюсы))бабло ,хата и алименты.
Ответить
15 час.
Н
НС
Пора, пора выйти дамочкам из зоны комфорта, корону с головы снять.
Ответить
13 час.

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