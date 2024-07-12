За короткое время увидела сразу несколько жалоб на то, что современные женщины больше не хотят терпеть малейший дискомфорт, от этого все проблемы.
Современные женщины слишком любят комфорт?
Комментарии
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Ольга Булышева
Надо уметь и терпеть. В жизни бывают разные ситуации. Придет сейчас СВОшник с войны, контуженный, требующий восстановления, а может без ноги или руки, а жена скажет терпеть не могу, давай разведемся. Что на это скажите?
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15 час.
Владимир Соколов
99% баба разведаться. у нее сплошные плюсы))бабло ,хата и алименты.
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15 час.
Н
НС
Пора, пора выйти дамочкам из зоны комфорта, корону с головы снять.
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13 час.
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