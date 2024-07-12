Современные женщины слишком любят комфорт?

Ольга Булышева

Надо уметь и терпеть. В жизни бывают разные ситуации. Придет сейчас СВОшник с войны, контуженный, требующий восстановления, а может без ноги или руки, а жена скажет терпеть не могу, давай разведемся. Что на это скажите?