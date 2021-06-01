Эрдоган выступил за территориальную целостность Грузии

Проблемы Грузии с Абхазией и Южной Осетией должны быть решены мирным путем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с находящимся в Анкаре премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, передает «Грузия Online».