В краснодарском подъезде двухлетняя малышка взялась ручками за щиток под напряжением и погибла

В краснодарском подъезде двухлетняя малышка взялась ручками за щиток под напряжением и погиблаСудебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апелляционном порядке рассмотрела приговор Советского районного суда Краснодара.
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