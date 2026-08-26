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Живая Кубань

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В краснодарском подъезде двухлетняя малышка взялась ручками за щиток под напряжением и погибла

В краснодарском подъезде двухлетняя малышка взялась ручками за щиток под напряжением и погибла

В краснодарском подъезде двухлетняя малышка взялась ручками за щиток под напряжением и погиблаСудебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апелляционном порядке рассмотрела приговор Советского районного суда Краснодара.

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