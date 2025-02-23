Договорённости Путина и Трампа не признаем! – Зеленский включил «Альфа-рагулизм». Даже если на Украине отменить военное положение ради проведения выборов, то неизвестно, под каким флагом они будут проходить.
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