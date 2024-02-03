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В Барнауле торговым центрам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

В Барнауле торговым центрам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

Устранение замечаний проконтролируют сотрудники комитета по потребительскому рынку В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 200 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.

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