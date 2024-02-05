Американский адмирал: Ударные группы ВМС США смогут противостоять китайским «ракетам-уничтожителям» авианосцев

Контр-адмирал ВМС США Карлос Сардиелло отверг опасения, которые в последнее время высказывались относительно того, что китайские «ракеты-уничтожители» авианосцев могут представлять серьезную угрозу военно-морскому флоту США.
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