Fit Service: из-за плохих дорог страдает множество деталей автомобиля

В результате поездок по плохим дорогам страдает множество деталей и систем автомобиля. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.
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