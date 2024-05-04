Минздрав РФ предупредил производителей ибупрофена о рисках развития заболеваний

Министерство здравоохранения России порекомендовало производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести корректировки в инструкции и добавить информацию о новых рисках развития заболеваний.
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