Экс-форвард «Динамо» Кураньи о Тюкавине: «У него есть все шансы забить хет-трик в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина и ожиданиями от возвращения главного тренера Сандро Шварца в столичный клуб.
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