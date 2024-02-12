Генштаб ВСУ опроверг информацию о русском происхождении Сырского: главное за сутки

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Генштаб ВСУ назвал дезинформацией данные о русском происхождении Александра Сырского, Илон Маск опроверг информацию о продаже терминалов Starlink в России, а Александр Стубб стал новым президентом Финляндии.
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