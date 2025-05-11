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Спички - не игрушка

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Украина нащупала способ мешать гражданской жизни в России

Украина нащупала способ мешать гражданской жизни в России

Украина нашла способ периодически создавать серьезные проблемы для авиасообщения РФ. Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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