🔥 В Симферополе к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата возложили цветы в честь 79-летия Победы У мемориала собрались первые лица республики и ветераны боевых действий.
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🔥 В Симферополе к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата возложили цветы в честь 79-летия Победы У мемориала собрались первые лица республики и ветераны боевых действий.