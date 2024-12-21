Требования Лапиной к адвокату Успенской отклонены судом

Наталья Лапина борется с Любовью Успенской за авторские права на песню «По полюшку». Певица ранее подавала в суд на королеву шансона за то, что та на своем сольном концерте исполнила песню «По полюшку», хотя Наталья несколько месяцев назад запретила ей делать это.