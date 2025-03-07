Ъ: выручка российских лейблов выросла на 50% после ухода Warner и Sony

После того как российский рынок покинули такие иностранные лейблы, как Warner Music, Universal Music и Sony Music, у отечественных компаний значительно улучшились финансовые показатели, подсчитала газета "Коммерсантъ".
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