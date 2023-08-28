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Рыбакина посетила дебютный матч Месси в МЛС

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила матч MLS, в котором «Нью-Йорк Ред Буллс» принимал «Интер Майами».

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