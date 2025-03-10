ООО ,,Газпром Газораспределение Волгоград,, в г. Новоаннинском примет на работу инженера производственно-технического отдела.
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ООО ,,Газпром Газораспределение Волгоград,, в г. Новоаннинском примет на работу инженера производственно-технического отдела.