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Новости Брянска

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Банк заставили аннулировать кредиты, которые оформил обманутый мошенниками житель Клинцов

Банк заставили аннулировать кредиты, которые оформил обманутый мошенниками житель Клинцов

Мужчина взял кредиты на 270 тысяч рублей и перевёл деньги мошенникам, банк не обратил внимания на подозрительные операции.

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