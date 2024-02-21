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Жительница Каменск-Уральского сдала в полицию внука за кражу 25 тысяч рублей

Жительница Каменск-Уральского сдала в полицию внука за кражу 25 тысяч рублей

В Свердловской области по подозрению в краже задержали 19-летнего парня. Его бабушка заявила о пропаже 25 тысяч рублей, сообщил межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» на своей странице в «ВКонтакте».

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